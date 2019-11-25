Украину превратят в "священную Мекку протославян"

Но сначала Незалежную сделают богатой и прогрессивной

Украина и Киев должны стать центром паломничества для славян всего мира. Эту святую землю должен посетить каждый, кто считает себя славянином. Однако прежде надо сделать Незалежную богатой и прогрессивной, заявил лидер украинской партии "5.10" Геннадий Балашов

"Люди должны понять: Украина не окраина Европейского союза, не младшая сестра России, не сельскохозяйственная страна с отсталым производством - а историческая родина славян", – написал Балашов в блоге на сайте издания "Корреспондент.net".

Политик уверен, что в объединении всех славянских племен – "великая историческая миссия Украины, как матери всех славян". Однако прежде, чем Незалежная станет для них "золотой Меккой", страну следует подтянуть: в частности, отменить налоги и сформировать свободный рынок. А вот после этого "на земли протославян начнут стягиваться их потомки".

Балашов - бывший депутат Верховной рады. Выступает за легализацию проституции, однополых браков и марихуаны на Украине.