Жена Петренко рассказала о бедственном положении семьи

Знаменитостям пришлось экономить на детях

28-летняя актриса Кристина Бродская, которая воспитывает троих дочерей вместе с 42-летним актером Игорем Петренко, пожаловалась на тяжелое финансовое положение семьи.

Мать троих детей рассказала в программе "Ты не поверишь!", что у них с мужем пока нет денег на покупку квартиры. Семья вынуждена жить в съемных апартаментах.

По словам артистки, финансовые трудности затронули детей. "Дочь занималась фигурным катанием, и недавно коньки ей стали маловаты, купить новые возможности не было, поэтому мы приостановили эти занятия", - пожаловалась Бродская.

Как пишет "СтарХит", съемочный день Игоря Петренко стоит около 150 тысяч рублей. Он много снимается, играет в антрепризах и гастролирует, однако жить на широкую ногу не может. Ему приходится содержать жену с тремя дочками, а также выплачивать алименты двум сыновьям, рожденным в браке с актрисой Екатериной Климовой.

Ранее стало известно, что Кристина Бродская намерена открыть фотостудию, чтобы поправить финансовое положение семьи. Сейчас Бродская с дочками проживает в Петербурге, а Петренко все время вынужден ездить в Москву. Он планировал перевезти семью в столицу, чтобы чаще видеть родных.

Петренко и Бродская поженились в 2016 году. За два года до этого у них родилась София-Каролина. В 2017 году Кристина подарила супругу дочь Марию, а еще через пару лет - Еву.