Цены на автомобили взлетят после новогодних праздников

Главная причина – увеличение ставок утильсбора

Цены на машины в России начнут расти с января будущего года. Эксперты предсказывают рост стоимости на 2-4%. Главная причина, как говорят специалисты – в увеличении ставок утильсбора.

Правительство утвердило повышение ставок утильсбора, несмотря на спад спроса на рынке. Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110%. Согласно подписанному премьером Дмитрием Медведевым документу, самый большой рост ожидается в категории машин с двигателем от 3,5 л — это внедорожники и премиальные седаны. Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей увеличивается почти на 112%.

Ранее автоэксперты предупреждали о серьезном скачке цен в 2020 году. Кроме повышения ставки утильсбора, назывались и другие причины роста стоимости авто – в частности, лишение господдержки крупных производителей автомобильных компонентов. Некоторые автопроизводители заранее отреагировали на предстоящее лишение помощи от государства и повысили стоимость авто. С 1 августа цены уже поднял "АвтоВАЗ". На очереди - Hyundai и Nissan, пишет "Коммерсант".