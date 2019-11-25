"Здравствуй, лето, Новый год!": в Россию вернется аномальное тепло

Потеплеет даже в Сибири

Аномальное тепло вновь вернется в российские регионы. Потеплеет даже в Сибири и на юге Урала, где до сих пор температура была на 15 градусов ниже нормы, прогнозирует и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температуры достигали значений минус 25-30 градусов, что ниже нормы на 15 градусов. Очень холодно было. Но постепенно, к середине недели, температурный фон будет выше нормы даже там. Такое небольшое возвращение тепла", - сообщил Вильфанд агентству ТАСС.

Придет оттепель и в столичный регион. 25 и 26 ноября будут все еще морозными. Но с 27-го числа столбики термометров поднимутся сначала до нуля градусов, а затем уйдут в плюс. В выходные температура превысит норму на два–три градуса. Возможен небольшой снег, но землю он не покроет. Так что любителям лыжных прогулок придется подождать.