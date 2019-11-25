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"Подкараулили у дома": сына Яковлевой избили в Москве

11:15
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Мужчина показал побои

27-летний Денис Шальных, сын народной актрисы России Елены Яковлевой, показал отекший от удара глаз. По словам мужчины, его избили после того, как он решил свести с лица татуировки
Сын Яковлевой без шрамов и татуировок на лице вызвал восторг

"СтарХит" сообщил со ссылкой на свой источник, что Шальных начал получать угрозы после первого сеанса лазерного удаления тату. Затем "татуированные" якобы подкараулили его у дома. "Обступили, кричали, что он предает семью, как он посмел оскорбить культуру и зачем сводит с лица рисунки!" - утверждает собеседник портала. Не исключено, что сын знаменитости мог получить сотрясение мозга.

Журналисты опубликовали фото Дениса из соцсети, где он демонстрирует синяк под глазом. "Пацаны, меня поймали типы с забитыми лицами, - написал сын Яковлевой то ли в шутку, то ли всерьез. - Спросили за лазерное удаление. Не смог отбазариться".  

Денис Шальных известен не только родством со знаменитой актрисой, но и своей экстравагантной внешностью. Сын Яковлевой забит татуировками с головы до ног. Недавно он решил "почистить" свое лицо, чтобы сделать приятное маме и новой девушке. "У меня такого никогда не было, но я смотрю на себя в зеркало и думаю: "Что это за жесть!" - признался Шальных. По его словам, он часто сталкивается с агрессией со стороны случайных людей, которых возмущает его внешний вид.

Напомним, Елена Яковлева и актер Валерий Шальных поженились в 1990 году. Через два года у них родился сын. Денис поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Сейчас он работает в столичном барбершопе, где не все знают о его родстве с народной артисткой России. 

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