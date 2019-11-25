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Гимнастка рухнула на арену из-под купола цирка (видео)

11:17
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

По предварительным данным, оборвалась страховка

Жуткие кадры сняли зрители на представлении цирка из Санкт-Петербурга в Белгороде. Воздушная гимнастка, выполнявшая сложные трюки под куполом, рухнула на арену на глазах у зрителей.
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В Белгороде гастролирует петербургский цирк "Империал". В одном из номеров воздушная гимнастка поднимается на тросе под купол, делает шпагат и раскручивается, как волчок. Однако в этот раз, когда артистка меняла позицию, она неожиданно полетела головой вниз.

По предварительным данным, оборвалось страховочное крепление. Гимнастку госпитализировали. Врачи диагностировали у артистки перелом ноги, передает РЕН ТВ.

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