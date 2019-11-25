ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ученые рассказали, как побороть депрессию

11:46
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Открытие сделали российские специалисты

Дожди, затяжная облачность и серость на улицах плохо влияют на настроение. Самым мрачным месяцем традиционно считается ноябрь.

В осенний период  из-за отсутствия солнечного света и естественной выработки так называемых гормонов счастья, люди становятся раздражительными и тревожными. Развивается осенняя хандра. Меняются пристрастия в музыке. Вместо веселых, жизнерадостных мелодий в наушниках все чаще звучат грустные песни. Из-за этого меланхолия усугубляется, рискуя перерасти в самую настоящую депрессию.

Многие россияне осенью стараются справиться с этим состоянием легкими антидепрессантами. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН полагают, что победить осеннею хандру можно другим способом. Если самостоятельно повышать настроение, то в организме происходит искусственное повышение экспрессии гена 5-НТ7 рецепторов, что влияет на серотониновую систему мозга и уменьшает проявления сезонной депрессии. Соответственно в ноябре нужно намного чаще улыбаться друг другу, делает вывод издание argumenti.ru.

Главное сегодня
Депрессия
Депрессия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.