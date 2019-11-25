Ученые рассказали, как побороть депрессию

Открытие сделали российские специалисты

Дожди, затяжная облачность и серость на улицах плохо влияют на настроение. Самым мрачным месяцем традиционно считается ноябрь.

В осенний период из-за отсутствия солнечного света и естественной выработки так называемых гормонов счастья, люди становятся раздражительными и тревожными. Развивается осенняя хандра. Меняются пристрастия в музыке. Вместо веселых, жизнерадостных мелодий в наушниках все чаще звучат грустные песни. Из-за этого меланхолия усугубляется, рискуя перерасти в самую настоящую депрессию.

Многие россияне осенью стараются справиться с этим состоянием легкими антидепрессантами. Ученые Института цитологии и генетики СО РАН полагают, что победить осеннею хандру можно другим способом. Если самостоятельно повышать настроение, то в организме происходит искусственное повышение экспрессии гена 5-НТ7 рецепторов, что влияет на серотониновую систему мозга и уменьшает проявления сезонной депрессии. Соответственно в ноябре нужно намного чаще улыбаться друг другу, делает вывод издание argumenti.ru.