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Орбакайте трогательно обратилась к Пугачевой

11:57
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Звезда показала видео с мамой

Певица Кристина Орбакайте обнародовала неожиданное видео, на котором народная артистка СССР Алла Пугачева делает ей вечерний макияж.
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Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери. "Моя мама может все!" - написала артистка в Intagram, выложив два видео, на которых Примадонна готовит дочку к выходу в свет.

Звезда умело и уверенно орудует косметологическими инструментами. "Какой у меня визажист сегодня", - говорит, смеясь, Орбакайте. 70-летняя певица не поддается веселому настрою дочери и серьезно делает свое дело. Переходя к очередному этапу мейкапа, Пугачева произносит задумчиво: "Сильней пока не надо. Сейчас только губы накрасим".

Знаменитости согласились с утверждением Орбакайте о том, что Алле Пугачевой все по плечу.

- Это точно, - написала певица Лолита Милявская в комментариях.

- ТвоЯ-всЁ, - подтвердила актриса Алика Смехова.

- Одним словом МАМА, - отреагировала на пост певица Анита Цой.

Композитор Игорь Крутой, продюсер Иосиф Пригожин, музыкант Игорь Николаев и другие звезды тоже не обошли видео своим вниманием.

Отметим, что Кристина Орбакайте редко радует поклонников фотографиями и видео с мамой. Иногда из-за этого появляются слухи о конфликте между знаменитостями. В мае, например, журналистов удивило, что Примадонна пропустила день рождения дочери. Тогда поговаривали, будто бы у Орбакайте и Пугачевой возникли натянутые отношения. Подтверждения этой информации не поступало.  

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