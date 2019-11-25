Приговор окончательный: сою признали опасной для здоровья

Продукт способствует развитию целого букета заболеваний

Соевые продукты опасны – такой вердикт вынесли французские ученые. Исследователи проверили, как влияют на пациентов 55 образцов считающейся "полезной" еды. Выяснилось, что заключение об их полезности нее соответствует действительности.

Соусы и напитки из сои содержат высокий уровень фитоэстрогенов. Они не только влияют на гормональный фон, но и могут спровоцировать онкологические заболевания.

По словам специалистов, опасность также представляют гербициды, которыми опрыскивают культуру. Всемирная организация здравоохранения классифицирует эти химические вещества как "вероятный канцероген".

Соевыми продуктами в последнее время стало модно заменять мясо и коровье молоко. Однако, кроме указанного выше негативного влияния, исследователи нашли в этой культуре элементы, которые затрудняют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотериоз и снижают усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка, сообщают "Вести".