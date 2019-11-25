"Жгучее чувство стыда": собравшийся жениться Шепелев опубликовал шокирующие фото

У шоумена случился приступ самобичевания
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал снимки 20-летней давности и признался, что ему стыдно за тогдашний свой внешний вид.
"Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой внешний вид", - написал бывший возлюбленный Жанны Фриске в Instagram.
Он опубликовал две фотографии. На одной Дмитрий позирует в рубашке и галстуке, в его левом ухе виднеется серьга. На втором снимке он приобнимает девочку, стоя в клетчатой рубахе и футболке. "Девственник в деле", - подписал Шепелев последний кадр в сториз.
По словам телеведущего, он не может смотреть на эти фото без смеха. "Обожаю это", - заявил не без кокетства шоумен.
Подписчики поспешили заверить Дмитрия Шепелева, что ему нечего стыдиться. Ничего позорного тут нет. Он хорошо выглядел и одевался по моде.
- Нормальный такой подросток, чего стыдиться.
- Красавчик.
- В то время это было круто - так одеваться.
- Гламурный подросток, классно выглядишь.
- Да в этом возрасте мы все такие.
Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года, оставив Шепелеву сына Платона. Недавно телеведущий объявил, что он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой осталась дочь Лада от предыдущих отношений. По слухам, в скором времени пара планирует пожениться.