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В Черном море утонули 14 тысяч овец (видео)

12:43
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Спаслись только 32 овцы

В Черном море затонул корабль, перевозивший более 14 тысяч овец. Инцидент произошел у побережья Румынии.

Судно с овцами направлялось в Саудовскую Аравию. После поступления сигнала бедствия в район ЧП направились специальные службы Румынии. Береговая охрана начала операцию по спасению животных. Кадры с места публикует ТВЦ.RU.

По предварительным данным, удалось спасти только три десятка овец. Спасатели смогли выловить их из воды. Кроме того, все члены экипажа - 22 гражданина Сирии - спасены, пишет Газета.ру.

Что стало причиной крушения корабля, пока не сообщается. По данным местных СМИ, судно могло быть перегружено.

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