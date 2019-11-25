В Черном море утонули 14 тысяч овец (видео)

Спаслись только 32 овцы

В Черном море затонул корабль, перевозивший более 14 тысяч овец. Инцидент произошел у побережья Румынии.

Судно с овцами направлялось в Саудовскую Аравию. После поступления сигнала бедствия в район ЧП направились специальные службы Румынии. Береговая охрана начала операцию по спасению животных. Кадры с места публикует ТВЦ.RU.

По предварительным данным, удалось спасти только три десятка овец. Спасатели смогли выловить их из воды. Кроме того, все члены экипажа - 22 гражданина Сирии - спасены, пишет Газета.ру.

Что стало причиной крушения корабля, пока не сообщается. По данным местных СМИ, судно могло быть перегружено.