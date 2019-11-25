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Заплаканная Сердючка сбежала с украинского проекта "Х-Фактор"

12:21
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Наставник не смог сделать выбор между конкурсантами

Украинский певец Андрей Данилко (известный также как Верка Сердючка) удивил зрителей проекта "Х-Фактор" на украинском телевидении. Артист, выступавший в роли судьи, расплакался и покинул студию, когда нужно было выбрать остающихся участников.
Перенесшая приступ Сердючка выступила с предупреждением

"В 11 выпуске Х-фактор 10 Андрею Данилко досталась категория "Группы". Но что-то пошло не так, и требовательный судья решил сделать неожиданное заявление", - гласит подпись под видео на официальном канале проекта в YouTube.

Андрей Данилко, когда пришло время делать выбор между участниками, заявил, что не может этого сделать. Он признался, что чувствует себя "пустым" и считает, что ничего не может дать ни одному из молодых артистов на сцене. Певец не мог говорить, он расплакался, положил микрофон и ушел.

Остальные судьи и конкурсанты признались, что они в шоке. Тем не менее, судьи отобрали 24 участника, которые будут бороться за место в четырех категориях – парни, девушки, группы и "30+".

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