Азовское море ушло на 100 метров от привычных берегов (видео)

Причина необычного отлива – сильный ветер

Жители города Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае стали свидетелями необычайно сильного отлива. Воды Азовского моря отступили на 100 метров от привычных берегов. Причина – сильный восточный ветер.

"Такие явления у нас возникают при сильном восточном ветре. Да, такой отлив у нас произошел впервые примерно лет за 20. Отливы - ежегодное явление, но так сильно вода не уходила давно. Сейчас вода отошла примерно метров на 100, но все происходит нормально, штатно", - сообщил представитель городской администрации агентству ТАСС.

Экстренное предупреждение о ветровом сгоне воды было, напомнили в МЧС. Угрозы резкого возвращения воды нет, отлив ущерба не нанес. Не повезло только рыбакам – они не смогли выйти на лов.

Такое же явление наблюдают жители городов Азов и Таганрог. В тревожном ведомстве это также связали с усилением ветра до 19 метров в секунду.

В Приморско-Ахтарске горожане успели прогуляться по неожиданно расширившемуся пляжу – и не без пользы. Они нашли, к примеру, монету 1916 года. А пользователи Twitter шутят, что резкий отлив – происки Киева: воду, мол, забрали украинцы.