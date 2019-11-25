ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин воспринял смерть Вербицкой, как личную утрату

12:50
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Их связывали очень добрые отношения

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Людмилы Вербицкой. Для него лично это стало большой утратой, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения. Глава государства относился к ней с большим уважением и часто с ней общался.

"Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента", - заявил Песков.

Видео: Эталон образования и грамотности: какой мы запомним Людмилу Вербицкую

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября. Ей было 83 года.

Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде. В 58-м году окончила Ленинградский государственный университет. В 1994 году Вербицкая стала первой в истории женщиной-ректором Санкт-Петербургского государственного университета. В 2008-м избрана президентом СПбГУ. В 2010 году была деканом филологического факультета.

Имела множество наград, в том числе иностранных государств. Чтобы вручить одну из наград, в 2018 году Владимир Путин лично приехал к Вербицкой домой. Она не смогла присутствовать на церемонии в Кремле из-за состояния здоровья. Известно, что президент часто обращался к Вербицкой за советами по русскому языку.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Владимир Путин и Людмила Вербицкая
Владимир Путин и Людмила Вербицкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.