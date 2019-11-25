Путин воспринял смерть Вербицкой, как личную утрату

Их связывали очень добрые отношения

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Людмилы Вербицкой. Для него лично это стало большой утратой, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения. Глава государства относился к ней с большим уважением и часто с ней общался.

"Поэтому это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента", - заявил Песков.

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Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября. Ей было 83 года.

Людмила Вербицкая родилась в 1936 году в Ленинграде. В 58-м году окончила Ленинградский государственный университет. В 1994 году Вербицкая стала первой в истории женщиной-ректором Санкт-Петербургского государственного университета. В 2008-м избрана президентом СПбГУ. В 2010 году была деканом филологического факультета.

Имела множество наград, в том числе иностранных государств. Чтобы вручить одну из наград, в 2018 году Владимир Путин лично приехал к Вербицкой домой. Она не смогла присутствовать на церемонии в Кремле из-за состояния здоровья. Известно, что президент часто обращался к Вербицкой за советами по русскому языку.