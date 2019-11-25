Дочь показала уникальное фото больной Заворотнюк

Лицо звезды наполовину скрыто
Модель и дизайнер Анна Заворотнюк поздравила с Днем матери звезду сериала "Моя прекрасная няня", которая долгие месяцы борется с онкологическим заболеванием.
Анна выложила в сториз Instagram фотографию "прекрасной няни", которая сидит за столиком в ресторане. На заднем фоне виднеется море. Судя по обстановке, знаменитость находится на фешенебельном курорте.
На Анастасии Заворотнюк красное платье. Крупный браслет на ее руке переливается в лучах солнца. Звезда запечатлена вполоборота - стройная, женственная, цветущая. Очевидно, что снимок был сделан до ее болезни. "С Днем матери", - обратилась Анна к актрисе.
Ранее появились слухи о том, что пару лет назад у Анастасии Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева наступил кризис в отношениях. Актриса якобы ревновала супруга и боялась его потерять. Чтобы вернуть мир в дом, Заворотнюк будто бы решила родить ребенка.
По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.
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