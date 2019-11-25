Собянин дал старт проходке первого тоннеля Коммунарской линии метро

От будущей станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" начинается проходка первого тоннеля

В понедельник в Москве запущена проходка первого тоннеля Коммунарской ветки метро. Тоннелепроходческий комплекс пройдёт от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов". Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Щит носит имя Светлана. Это один из старейших комплексов в Москве. Он уже прошел несколько перегонов на Некрасовской ветке, а также на Большой кольцевой, всего более 10 километров. Теперь ему предстоит преодолеть еще три километра и к ноябрю следующего года добраться до котлована строящейся станции "Улица Новаторов".

"Сегодня историческое событие. Началась проходка тоннельного щита в сторону Коммунарки, на Коммунарской ветке метро. Это самая большая за всю историю метро протяженность линии метро, которое идет даже не от центра, а от МЦК и до Коммунарки, это около 40 километров", - сказал Собянин.

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