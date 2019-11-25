ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин дал старт проходке первого тоннеля Коммунарской линии метро

15:10
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

От будущей станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" начинается проходка первого тоннеля

В понедельник в Москве запущена проходка первого тоннеля Коммунарской ветки метро. Тоннелепроходческий комплекс пройдёт от станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов". Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Щит носит имя Светлана. Это один из старейших комплексов в Москве. Он уже прошел несколько перегонов на Некрасовской ветке, а также на Большой кольцевой, всего более 10 километров. Теперь ему предстоит преодолеть еще три километра и к ноябрю следующего года добраться до котлована строящейся станции "Улица Новаторов".

"Сегодня историческое событие. Началась проходка тоннельного щита в сторону Коммунарки, на Коммунарской ветке метро. Это самая большая за всю историю метро протяженность линии метро, которое идет даже не от центра, а от МЦК и до Коммунарки, это около 40 километров", - сказал Собянин.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Метрострой
Метрострой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.