В Крыму капитально отремонтировали 40-километрую трассу

Рабочие уложились всего в два месяца

Через Крым - с комфортом. На полуострове после капитального ремонта открылась трасса, соединяющая западное побережье с Севастопольским регионом. Более 40 километров дорожного полотна, а также восстановленные тротуары и барьерные ограждения - появилось всё, что необходимо для безопасного движения автотранспорта.

Безопасно и качественно. Такого гладкого полотна здесь не было больше 20 лет. Не говоря уже про разметку, широкие обочины, заездные карманы и бордюры. Главная транспортная артерия вдоль западного побережья Крыма полностью готова к нагрузкам в туристический сезон.

Общая протяженность дороги почти 42 километра. Работы велись одновременно со стороны Евпаторийского шоссе и со стороны Орловки. Оба участка соединяются в районе трассы Николаевка - Симферополь.

"Сейчас вы видите не особо сильную ее загрузку, а так в период сезона, в период летних отпусков, здесь постоянно наблюдаются пробки, из-за плохого качества покрытия машины не могут здесь двигаться с нормальной скоростью. Дорога очень востребована", - рассказал начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Александр Нефёдов.

Дорожники уложили два слоя асфальта, обустроили тротуары, укрепили обочины, смонтировали барьерное ограждение и привели в порядок автобусные остановки. Все павильоны выполнены в едином архитектурном стиле.

Последний ремонт на этой дороге проводился более 20 лет назад. Ямы, трещины, перепады высоты в прошлом. Водители теперь могут ехать с ветерком и наслаждаться видами виноградников. А дорога от Евпатории до Севастополя займёт не больше полутора часов.

Ремонт провели в рекордные сроки. Работы начались в конце августа и завершились на полмесяца раньше предполагаемого срока. При этом строители дают гарантию на сохранность дорожного полотна 4 года.

Капитальный ремонт проводился в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Этот объект - самый большой в Крыму. Всего до конца этого года будут отремонтированы 63 дороги.

Никита Васильев, "ТВ Центр", республика Крым.