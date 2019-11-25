Русское географическое общество начинает грантовую кампанию для СМИ

Она начнется в начале следующего года

Русское географическое общество начинает новую грантовую кампанию для СМИ. Она стартует в феврале, передает "ТВ Центр".

Организация оказывает финансовую поддержку проектам с 2010-го года. За это время было выделено более полумиллиарда рублей на создание документальных фильмов, телевизионных и радиопрограмм, а также мультипликационных роликов.

Председатель медиасовета Дмитрий Песков рассказал, какими должны быть заявки в следующем году. Также он отметил: изменилась аудитория и способы потребления контента: теперь большинство предпочитает получать информацию через смартфоны.