Зачем школьники работают волонтерами в московских клиниках

Как стать добровольцем и зачем?

Сотни московских школьников безвозмездно работают волонтёрами в столичных клиниках. Причина проста: многие из них хотят поступать в медицинские вузы, а здесь у подростков есть отличная возможность узнать профессию врача на практике.

В отделении травматологии московской клинической больницы им. Виноградова 11-классник Андрей Каналов ориентируется не хуже медперсонала. Уже полгода он волонтёр.

Стать однажды врачом Андрей решил, когда ему было всего 5. Когда пришло время выбирать вуз, свою детскую мечту он решил испытать на прочность. А в терапевтическом отделении работает коллега Андрея волонтёр Нина Волокина.

"Могу отвезти на исследование пациента, могу отнести какие-то документы, анализы. Сначала было трудновато, но со временем я адаптировалась, и мне стало нравиться", - рассказала она.

Программа волонтёрства в больницах для столичных школьников стартовала в 2017 году. С тех пор договоры об оказании безвозмездной помощи столичным медучреждениям заключили уже почти 350 добровольцев.

"Наша идея развития волонтёрства как медицинского учреждения, она очень простая - это сделать медицинское учреждение пациентоориентированным, потому что приходящие волонтёры дарят, в первую очередь, своё внимание пациентам. И второе, конечно, это профориентация в медицину для подростков", - отметила руководитель волонтёрского центра ГКБ им. В.В. Виноградова Наталья Бердникова.

Собеседования с желающими помогать в больницах Москвы проводятся в течение всего года. Тем, кто после школы планирует идти в медицинские вузы, участие в программе может принести дополнительные баллы при поступлении по целевому направлению. Но только, если общее количество часов работы волонтёра будет не меньше 250. Поэтому те, кто идёт в волонтёры только ради баллов, по опыту кураторов проекта, вскоре отсеиваются.

Сегодня к программе медицинское волонтёрство для старшеклассников присоединились уже 6 больниц на юге и юго-западе Москвы. А уже скоро свои двери для добровольцев с 14 лет откроют медучреждения и в других округах столицы. Заполнить заявку на участие в проекте можно на сайте некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия", а также 64-й клинической больницы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".