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Москвичам рассказали, как приумножить деньги

15:39
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Жители столицы обучались в игровой форме

В Москве провели шестой семейный финансовый фестиваль. Он объединил детей  и родителей, педагогов и экспертов в области управления личными финансами, передает "ТВ Центр".

Гостям предложили сыграть в игру. Стать жителями города будущего с собственной валютой, банком, школой, университетом, магазином, офисом, космодромом и другими объектами. И опробовать разные стратегии поведения, которые  либо разорят, либо помогут разбогатеть.

Главной темой  фестиваля стало использование цифровых технологий. Без них скоро нельзя будет совершить ни одной денежной операции. По данным  международных экспертов,  российские дети до 15 лет занимают четвёртое место в мире по уровню подготовки в этих вопросах. А вот старшее поколение, особенно в сельской местности и малых городах, сильно отстаёт.

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Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
Семейный финансовый фестиваль
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