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Азовское море "сдуло". Такое уже случалось

14:56
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Это редкое природное явление

В Ростовской области - уникальное природное явление. Впервые за 20 лет вода в Азовском море отступила на 100 метров от береговой линии, а Таганрогский залив  вовсе стал напоминать пустыню.

Еще недавно здесь было Азовское море. Его словно сдуло. Таганрогский залив превратился в пустыню. Воды нет даже на горизонте. А песчаные бури засыпают все - машины, дороги, людей, передает "ТВ Центр".

Мороз в паре с сильным шквалистым ветром. В результате река обмелела, а дно покрылось ледяной коркой. На кадрах со спутника видно, что береговая линия сместилась на десятки метров. Уровень воды понизился настолько, что судоходную навигацию экстренно прекратили. Впрочем, проблемы и на суше – из-за обмеления в некоторых районах Таганрога начались перебои с водоснабжением.

Это уникальное явление ученые объясняют просто – это так называемый "сгон воды". Ветер вызвал колебания уровня моря у побережья. Такое здесь уже наблюдали около 30 лет назад. Но в этот раз вода отошла слишком далеко. В Ростовской области сейчас не туристический сезон, но людей все равно много. Жители не упускают возможность устроить фотосессию.

А для некоторых любителей экстремальных развлечений это стало поводом устроить гонки. Впрочем, сейчас толщина льда небольшая - всего 2-3 сантиметра, а внизу песок и ил, в котором некоторые автомобили буквально утонули.

Потянулись к берегу и кладоискатели. Дон много веков хранит старинные артефакты и теперь у охотников за золотом есть возможность их найти. Правда, пока удалось откопать всего пару монет.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
Обмеление Таганрогского залива в Азовском море
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