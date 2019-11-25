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Швеция переименовала Белоруссию, чтобы не путать с Россией

13:27
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

О решении сообщила глава МИД королевства

Шведское правительство сделало шаг навстречу "признанию белорусского общества и народа". Оно больше не будет называть страну "Витрюссланд", как раньше – чтобы не ассоциировать ее с Россией.  Vit в переводе со шведского -"Белая", Ryssland - "Россия".
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Швеция теперь будет обращаться к Белоруссии так, как это давно уже делают в Великобритании и Франции – "Беларусь" (Belarus).

"Это признание белорусского гражданского общества и народа, которые на протяжении долгого времени стремились к тому, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - написала в статье,  опубликованной в газете Dagens Nyheter, глава шведского МИДа Анн Линде.

Посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик уже поблагодарил шведское внешнеполитическое ведомство за смену официального названия Белоруссии. Он также сообщил, что Анн Линде прилетела в Минск с официальным визитом.

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