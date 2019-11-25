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Более 40 детей отравились газом в нижегородской школе

13:29
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Причиной стали технологические работы на соседней газораспределительной станции

Учащиеся школы в Нижегородской области отравились газом. По данным медиков, в больницы доставлены 43 ребенка и один взрослый.

ЧП произошло в Вадской средней школе. По данным ТАСС, причиной отравления детей стал выброс одоранта - примеси к газу для придания ему запаха - с газораспределительной станции в полутора километрах от здания школы.

Состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести. Занятия в школе отменены.

"Интерфакс" со ссылкой на главу местной администрации Ивана Ураева пишет, что отравление произошло в результате технологических работ на газораспределительной станции.

"ГРС продувал фильтры и дал газу больше, чем положено. Ветер был в сторону школы, сегодня тепло, форточки были открыты, и все, кто сидел по направлению ветра, почувствовали себя плохо", - заявил Ураев агентству.

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