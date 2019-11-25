Названа устойчивая к раку группа крови

Ученые сделали вывод на основании данных за 25 лет

Обладатели второй группы крови имеют минимальные шансы заболеть раком. К такому выводу пришли шведские ученые, изучив данные нескольких тысяч пациентов за последние 25 лет.

Как сообщили исследователи, вторая группа крови не дает пациенту гарантированной защиты. Это правило действует лишь в том случае, если человек ведет здоровый образ жизни и не имеет вредных привычек.

А вот среди людей с первой группой крови ученые выявили больше всего больных раком. Однако, как подчеркивают врачи, и эту закономерность можно переломить - если вести здоровый образ жизни.

По данным медиков, сильнее всего повышают риск развития рака алкоголь и сигареты. Лишний вес также существенно увеличивает шансы возникновения злокачественных опухолей.