Звезда сериалов Ульянов экстренно госпитализирован в Москве

Актер в тяжелом состоянии

Российский актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии.

Его доставили в одну из московских больниц с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, пишет "Газета.Ru".

За сегодняшнее утро Ульянов дважды вызывал скорую помощь. Артист пожаловался на сильное головокружение, но в первый раз от госпитализации отказался. Прибывшие во второй раз врачи забрали его в больницу.

Дмитрию Ульянову 47 лет. Российский зритель знает его по ролям в фильме "72 метра" и сериалах "Остров ненужных людей", "Граница. Таежный роман", "Зверобой" и других картинах.