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Звезда сериалов Ульянов экстренно госпитализирован в Москве

14:26
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Актер в тяжелом состоянии

Российский актер Дмитрий Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии.

Его доставили в одну из московских больниц с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, пишет "Газета.Ru".

За сегодняшнее утро Ульянов дважды вызывал скорую помощь. Артист пожаловался на сильное головокружение, но в первый раз от госпитализации отказался. Прибывшие во второй раз врачи забрали его в больницу.

Дмитрию Ульянову 47 лет. Российский зритель знает его по ролям в фильме "72 метра" и сериалах "Остров ненужных людей", "Граница. Таежный роман", "Зверобой" и других картинах.  

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