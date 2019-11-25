Батюшка испугался крестить младенца из-за родимого пятна

Он счел его заразным

Курганский священник отказался крестить новорожденную девочку из-за родимого пятна.

Врожденный невус покрывает 80% тела ребенка, в том числе спину, живот и часть головы. Увидив фотографию, священник испугался и заявил, что не будет крестить девочку из-за страха заразиться.

"Мы не знаем, заразно ли это, и как родители другие отреагируют", - процитировала мама девочки слова священнослужителя.

В церкви предложили семье индивидуальное крещение за 4 тысячи рублей. Мать девочки решила, что нет необходимости платить такие деньги за крещение и отложила проведение таинства.

Курганская епархия узнала о происшествии и назвала поведение священника недопустимым, пишет агентство URA.RU.

С подобным недугом в Краснодарском крае проходит лечение девочка из США. Невус расположился на лице малышки в форме маски бэтмена. Сейчас девочка улетела зимовать на родину, как только потеплеет, она продолжит лечение – ей осталось перенести несколько операций.

Меланоцитарный невус может привести к агрессивной форме рака кожи. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира.

Видео: девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар