Путин обсудил с Совбезом подготовку к нормандской встрече

Саммит пройдет в Париже 9 декабря

Владимир Путин в понедельник провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждалась подготовка к саммиту "нормандского формата".

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к саммиту в "нормандском формате ", - сказал Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, обсуждались вопросы социально-экономического развития.

Как ожидается, встреча лидеров стран нормандской четверки состоится 9 декабря в Париже. По итогам саммита может быть принят итоговый документ. Ранее своими планами на встречу "четверки" поделился президент Украины Владимир Зеленский.