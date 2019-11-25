Сын Яковлевой сделал заявление после истории с избиением

Он признался, что ему больно

27-летний сын актрисы Елены Яковлевой взбаламутил информационное пространство. Денис Шальных показал отекший глаз и объявил о том, что его избили из-за намерения свести с лица все татуировки. Журналисты забили тревогу и даже нашли некоего "источника", который рассказал подробности нападения на Шальных. На самом деле эпатажный сын народной артистки России просто пошутил.

"Я просто неудачно пошутил. Я лазером стреляю, вывожу себе татуировки с лица. От этого отек образовался", - объяснил Денис Шальных ТВЦ.RU. Мужчина перенес одну болезненную процедуру удаления тату, впереди - еще от шести до десяти. Между визитами в клинику ему придется выдерживать паузу в шесть недель, чтобы не навредить коже. "Это будет происходить в течение двух лет, чтобы полностью удалить татуировки с лица. Это больно, но терпимо. Не жалею абсолютно. Это очень быстро, потому что лазер стреляет один раз по месту - и все, дальше уже не проходит", - делится Шальных.

По его словам, первый поход в клинику пока не дал видимых результатов. "После процедуры пигмент, наоборот, еще темнее становится, а потом уже распадаться начинает, - рассказал Денис Шальных. - Чтобы полностью татуировку удалить, надо минимум два сеанса. Сеансе на третьем уже… будут какие-то следы, конечно, но будет уже достаточно незаметно".

Сын Яковлевой не скрывает, что решил "почистить" лицо, чтобы порадовать маму и свою возлюбленную Анастасию. Никакого особого значения он своим наколкам не придает - что есть они, что их нету. "Это всех они беспокоят, я-то просто хожу и вообще не парюсь", - заявил он ТВЦ.RU. Тем не менее он признал, что в последнее время ему наскучили рисунки на коже. "Поднадоело", - сказал Денис Шальных.

Напомним, Елена Яковлева и актер Валерий Шальных поженились в 1990 году. Через два года у них родился сын. Денис поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Сейчас он работает в столичном барбершопе и занимается бодибилдингом.

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