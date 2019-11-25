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В Таиланде умер российский турист

15:21
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Мужчина погиб в ванной

В Таиланде погиб 64-летний турист из России. Инцидент произошел в арендованном путешественником доме в курортном городе Паттайя, передает ТАСС.

О произошедшем рассказал друг погибшего. По его словам, компания туристов находилась на балконе, когда из ванной донесся громкий шум. Друзья бросились в комнату, где обнаружили лежащего без сознания пенсионера.

К дому были вызваны скорая помощь и полиция. Однако спасти туриста не удалось. Полиция подчеркнула, что никаких признаков насилия обнаружено не было. Друзья погибшего отметили, что россиянин страдал от сердечно-сосудистого заболевания.

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