"Я не русский": Познер дал откровенное интервью

Чистосердечное признание журналиста на телеканале "ТВ Центр"

Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал о своей национальной принадлежности и как он справляется, не чувствуя себя своим в России.

"Во мне есть что-то русское. Хотя, гораздо меньше, чем хотелось бы. Еще до того, как я приехал в Советский Союз, я очень хотел быть русским. Но относительно недавно, лет 8-10 назад, понял: нет, я не русский. Это не хорошо и не плохо. Это – немножко грустно…", - рассказал Познер в программе "Он и Она".

Часто, оставаясь наедине с собой Познер разговаривает на трех языках: английском французском и русском. Часть детства он провел в США вместе со своей мамой-француженкой – отсюда растут ноги мультилингвизма Познера.

"У меня в жизни бывали разные эпизоды, связанные, например, с романами. И разные женщины говорили мне, что я ночью иногда говорю на разных языках. Отсюда вывод: я никогда не смог бы быть шпионом, потому что сразу бы себя выдал", - улыбнулся Познер.

Считает ли Познер себя космополитом? Боится ли он старости? Важно ли Познеру нравиться женщинам? Ответы на эти вопросы Владимир Владимирович ищите 29 ноября в 13:00 в программе Киры Прошутинской "Он и Она" на канале "ТВ Центр".