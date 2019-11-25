Таксист и видеоблогер: изнасиловавший Шурыгину пытается начать новую жизнь

Сергей мечтал, чтобы его оставили в покое

Житель Ульяновская Сергей Семенов, осужденный за скандальное изнасилование Дианы Шурыгиной, рассказал, как устроил свою жизнь после выхода на свободу.

Два года назад в эфире передачи "Пусть говорят" на всю страну прогремела история об изнасиловании в Ульяновске тогда 16-летней Дианы Шурыгиной. В преступлении обвинили 21-летнего Сергея Семенова. В результате парню дали восемь лет колонии строго режима, в апелляции ему сократили срок до трех лет и трех месяцев, а в январе 2018 года Семенов вышел по УДО. В общей сложности он отсидел за изнасилование менее двух лет.

Выйдя на свободу, Семенов столкнулся с повышенным вниманием к себе. Он мечтал, что вернется к обычной жизни, которой у него не было два года, однако в действительности все оказалось иначе. Сейчас Семенов переехал из родного города в Самару и пытается построить жить с чистого листа. Молодой человек долго не мог устроиться на работу из-за судимости.

"На меня все обрушилось: Instagram, подписчики, куча левых страниц со мной. Люди узнавали меня, подходили на улице - для меня это дико было", - признался Семенов в интервью RT.

Тогда он решил, что свою популярность нужно использовать во благо и решил заняться правозащитной деятельностью – помогать тем, кто столкнулся с несправедливым приговором. В свободное время Семенов подрабатывает таксистом, чтобы заработать деньги на жизнь.

"Меня не покидало ощущение, что произошедшее со мной - это не просто так. Почти невероятно, что меня вот так вот: раз - и отпустили спустя год. Теперь есть чувство, что мне помогли и мне надо что-то сделать в ответ", - объяснил Сергей.

Сейчас Семенову помогает знакомый адвокат и видеооператор – команда хочет запустить канал на YouTube, чтобы предавать огласке попадающие к ним истории. Семенов уверен, что благодаря резонансу их клиентам будет легче выйти на свободу.