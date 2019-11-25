Комиссия МГД поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы

Финансировать поправки будут из резервного фонда

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять во втором чтении ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2020-2022 годы.

Как рассказала редактор законопроекта, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, ко второму чтению документа внесено 146 поправок.

Она перечислила поправки, которые предлагается поддержать. Из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 млрд рублей на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945-го, которые не относятся к федеральным и региональным "льготникам". "Дети войны" с 1 января 2020 года будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла.

Поддержаны поправки, предполагающие увеличение на 1 млрд руб. ассигнования на развитие научной деятельности в Москве и ассигнований на 2,5 млрд руб. департаменту труда и социальной защиты населения в целях финансового обеспечения индексации размеров всех видов пособий и выплат семьям с детьми на 5,6%. Также предлагается учесть поправку об увеличении расходов на развитие массового спорта на 1,5 млрд руб, и выделении дополнительных 1,5 млрд руб. для муниципальных образований "новой" Москвы на благоустройство дворовых территорий,

Кроме того, предлагается выделить 1 млрд руб. на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия и 165 млн руб. для предоставлении субсидии предприятию "Радон" на исследование отдельных территорий на соответствие требований радиационной безопасности.

Источником финансового обеспечения всех поддержанных поправок является резервный фонд, предусмотренный на 2020 год в расходной части бюджета.