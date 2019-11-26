Сын Яковлевой о знакомстве с папой невесты: Сказал, что я цветной

Денис Шальных подумывает о женитьбе

27-летний сын актрисы Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок на лице. К такому шагу Дениса Шальных подтолкнули мама и девушка Анастасия. Он рассказал ТВЦ.RU о своих отношениях с возлюбленной и объяснил, почему быть подкаблучником - это логично.

Денис Шальных и его избранница Анастасия пока не торопятся со свадьбой. При этом сомневаться в серьезности их отношений не приходится. "Через какое-то время – да. Ничего загадывать в этом плане не стоит, так как по предыдущему опыту какие-то уроки были, так сказать, вынесены. Когда будет, тогда будет. Никто никуда не торопится. Все идет в направлении стабилизации и нормализации всего", - сказал ТВЦ.RU сын Яковлевой, намекая не предыдущие отношения.

"Мы просто вместе, я сейчас ничего такого не загадываю. В дальнейшем времени мы хотим съехаться и просто спокойно жить. Мама с ней еще не знакома. Они просто друг другу привет передают по СМСкам. Я с ее родителями пару раз виделся, здоровался с папой и сестрой в подъезде. Она с моими еще не виделась: папа по большей части на даче, а мама постоянно работает. Ее папа сказал, что я очень яркий, цветной. Он не был шокирован. Они достаточно сдержанные и адекватные люди. По словам Насти, они очень рады, что я так за ней ухаживаю и так себя проявляю по отношению к ней", - рассказал Шальных.

По словам сына Яковлевой, избавиться от татуировок на лице он решил ради двух самых любимых женщин в своей жизни - ради мамы и Анастасии. Девушка приняла Дениса таким, каков он есть, и не требовала от него измениться. Однако она сказала, что ей было бы приятно увидеть лицо любимого человека без наколок. После этих слов мужчина решился на процедуру лазерного удаления тату. Кто-то, наверное, мог бы сказать, что Шальных оказался под каблуком у девушки, однако подобная чепуха его не смущает.

"Каждый нормальный мужчина является подкаблучником, - сказал он ТВЦ.RU. - Потому что если постоянно супротив своей половины действовать, то это какое-то баранье поведение. Если люди вместе, то по отношению другу к другу они должны быть в здравом смысле подкаблучниками и идти друг другу навстречу. Поэтому подкаблучник - это не что-то такое плохое. Это просто трактуется с негативной стороны. В отношениях это логично - идти на уступки".

Ранее Шальных взбаламутил информационное пространство, показав отекший глаз и назвав себя жертвой избиения. В разговоре с ТВЦ.RU он признался, что просто пошутил, а отек на лице - это последствия первой процедуры лазерного удаления тату.



Напомним, Елена Яковлева и актер Валерий Шальных поженились в 1990 году. Через два года у них родился сын. Денис поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Сейчас он работает в столичном барбершопе, занимается бодибилдингом и играет в своей музыкальной группе.