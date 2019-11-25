Побоище дворников в Москве попало на видео

Мужчины выясняли отношения из-за футбола

В Москве произошла массовая драка с участием дворников. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчины избивают друг друга лопатами и ломами.

На нарушение общественного порядка накануне пожаловались жильцы дома на улице Ефремова. Прибывшие полицейские смогли задержать десять человек, другие участники побоища смогли скрыться.

Как пишут СМИ, мужчины поссорились из-за нарушения правил во время устроенного ими матча по футболу. Они решили встретиться и обсудить игру, однако переговоры переросли в бойню.

В МВД по Москве сообщили, что никто из участников конфликта не получил серьезных травм. РБК уточняет, что в отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении (мелкое хулиганство).

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