Дану Борисову с "натянутым лицом" перестали узнавать на улице

Телеведущая пересела с одной иглы на другую

Телеведущая Дана Борисова славится своей любовью к пластическим операциям и омолаживающим бьюти-процедурам.

Светская львица рассказала, что на один день съездила в Санкт-Петерубург на SMAS-лифтинг – это альтернатива пластической операции, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Но на этот раз она, видимо, перестаралась, и поклонники перестали ее узнавать. Лицо телеведущей стало идеально гладким – ни единой морщинки, будто бы кожу натянули. Фанаты такую ненатуральность не оценили.

Дана, пора остановиться. Извините, но пластики очень много

Из крайности в крайность: то наркота, то чрезмерное увлечение омолаживающими процедурами и уколами

Все, кто делает пластику, становятся похожи друг на друга как под копирку

Два года назад Дана Борисова проходила лечение от наркотической зависимости. После прохождения реабилитационного курса Дана вернулась к активной телевизионной деятельности и подсела на бьюти-процедуры.

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