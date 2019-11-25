Профильная комиссия МГД одобрила поправки ко 2-му чтению бюджета города

Всего было предложено 146 поправок

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять во втором чтении ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. Такое решение было принято в ходе заседания комиссии.

"С учетом изложенного комиссия по экономической и социальной политике рекомендует принять поправки редактора к проекту о бюджете Москвы и не поддерживать поправки, отклоненные редактором", - сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Как рассказала редактор законопроекта, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, ко второму чтению документа внесено 146 поправок: шесть поправок предложены редактором, 140 - депутатами и депутатскими объединениями. По ее словам, предложения условно можно разделить на два блока: на те, которые предлагают перераспределение бюджетных средств в расходной части (таких поправок 95); и на те, которые не предполагают перераспределение (их 51).

Зяббарова также перечислила поправки, которые предлагается поддержать. Так, редактором учтены две схожие поправки о "детях войны", внесенные фракциями "Единая Россия" совместно с "Моей Москвой" и КПРФ. Так, из резервного фонда столицы предлагается выделить 1,59 млрд руб. на ежемесячные выплаты для москвичей, родившихся с 1 января 1928 г. по 3 сентября 1945 г., которые не относятся к федеральным и региональным "льготникам". С 1 января 2020 г. "дети войны" будут получать ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла.

Помимо этого, поддержана поправка фракции КПРФ, предполагающая увеличение на 1 млрд руб. ассигнования на развитие научной деятельности в Москве.

"Кроме того, поддержана поправка "Единой России" и постоянного депутатского объединения "Моя Москва", она предусматривает увеличение ассигнований на 2,5 млрд руб. департаменту труда и социальной защиты населения в целях финансового обеспечения индексации размеров всех видов пособий и выплат семьям с детьми на 5,6%", - добавила глава департамента.

Также, отметила Зяябарова, предлагается учесть поправку об увеличении расходов на развитие массового спорта на 1,5 млрд руб.

Кроме этого, предлагается принять поправку "Единой России" и постоянного депутатского объединения "Моя Москва", которая позволит предусмотреть дополнительные 1,5 млрд руб. для муниципальных образований "новой" Москвы - на благоустройство дворовых территорий, и поправку фракции КПРФ о выделении 1 млрд руб. на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия.

"Поправка редактора предусматривает выделение 165 млн руб. для предоставлении субсидии предприятию "Радон" на исследование отдельных территорий на соответствие требований радиационной безопасности. Поправка учитывает предложение "Единой России", постоянного депутатского объединения "Моя Москва" и частично учитывает поправку фракции КПРФ", - уточнила представитель департамента.

Источником финансового обеспечения всех поддержанных поправок является резервный фонд, предусмотренный на 2020 г. в расходной части бюджета.