Отравившихся газом школьников отпустили из больницы

Газовики свою вину отрицают

В средней школе в селе Вад Нижегородской области 43 ребенка и один взрослый отравились бытовым газом.

Пострадавших госпитализировали и через несколько часов после необходимых процедур отпустили по домам. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, передает "ТВ Центр".

По словам местных властей, утечка газа в школе, где произошло ЧП, исключена, оборудование в учебном учреждении исправно. В руководстве области считают причиной инцидента нарушение режима эксплуатации на сельской газораспределительной станции.

В свою очередь сами газовики опровергают эту информацию. По их словам, работа станции стабильна, ни автоматика, ни операторы не выявили никаких сбоев. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и сотрудники областной прокуратуры.