Кража века: в Дрездене обчистили знаменитую сокровищницу

Как именно грабителям это удалось, никто не знает

Крайне дерзкое ограбление произошло в Дрездене. В ночь на понедельник преступники проникли в один из самых известных саксонских музеев - сокровищницу "Зелёный свод" - и вынесли оттуда три набора украшений, передает "ТВ Центр".

Это около 90 экспонатов, стоимость которых можно назвать только приблизительно, потому что прежде всего эти предметы имеют неоценимую историческую значимость. Речь идёт о единой коллекции украшений. Один из трёх наборов инкрустирован необработанными алмазами, два других - бриллиантами.

Таблоид Bild, не указывая источников, называет приблизительную стоимость - около миллиарда евро. Полиция Дрездена работает на месте, но ничего внятного пока сказать не может о том, каким образом преступникам удалось преодолеть систему безопасности музея. Единственное, что удалось установить, - незадолго до ограбления вышел из строя электрощиток, который расположен почему-то за пределами музея. Возможно, всю систему сигнализации просто обесточили. Злоумышленники скрылись на легковом автомобиле, но оперативно выйти на их след не удалось.