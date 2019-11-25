"Её пытаются сделать крайней": София Ротару расколола россиян

Певица собралась в Россию с концертами, но здесь ей рады не все

Широкая дискуссия развернулась вокруг декабрьских концертов певицы Софии Ротару в Москве. Известная артистка резко сократила количество выступлений в нашей стране еще в 2014 году после возвращения Крыма. Окончательно отказаться от концертов в России Ротару решила в прошлом году после того, как на ее родной Украине было объявлено военное положение. Теперь певица неожиданно возвращается.

Новость о том, что 72-летняя София Ротару в декабре возвращается в Москву, всколыхнула все медиапространство и соцсети. Год назад она ушла с российской сцены. И совсем не обещала вернуться в скором времени.

"Я знаю 45 лет, если не больше, Софию Ротару. И считаю, что она очень хорошая артистка, и у нее огромное количество поклонников в России. Вот и все. А остальное: политика и артисты - это вообще потустороннее все. Что это значит? Ротару любят, будут полные залы, любят зрители, они ее знают, помнят и любят. И кто это может решать, пускать или не пускать?" – говорит народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Бессменная гостья и лауреат фестиваля "Песня года" аж с 1973 года в декабре 18-го проигнорировала мероприятие. Одна из самых высокооплачиваемых певиц на постсоветском пространстве отказалась от всех корпоративов в России. Публике тогда это объяснили кратко - из-за военного положения, объявленного тогда еще президентом Украины Петром Порошенко, и нежелания провоцировать украинских националистов. Но и до этого гражданка Украины Ротару, начиная с 2014 года, стала часто игнорировать гастроли в России и нарочито, по поводу и без, подчеркивала, что она киевлянка и никогда не чувствовала себя русской. Ее неожиданное решение выступить в этом году в "Песне года" и на фестивале "Легенды Ретро FM" вызвало бурную дискуссию, в которую включились не только коллеги артистки, но и политики.

"Не прошло и года, как политические мотивы, которые двигали Софией Ротару, куда-то исчезли. И певица вновь готова порадовать российских слушателей своим талантом. Конечно же, за немалые деньги. И ведь Ротару не одна такая. На той же Украине или в Грузии есть немало артистов, у которых норма поливать Россию, на чем свет стоит, а потом приезжать сюда за огромными гонорарами", - рассуждает член Совета Федерации Алексей Пушков.

В особо русофобских высказываниях София Ротару замечена никогда не была. Однако критики ее возвращения припоминают отказ выступать в "аннексированном" с точки зрения Киева Крыму в частности, и России, в целом. Демонстративные суперпатриотичные семейные фотографии с украинским флагом. Один из снимков сделали в день независимости Украины. Именно тогда в Донбассе был отмечен пик обстрелов и зверств ВСУ по отношению к местному населению. Главное обвинение против Ротару - якобы она финансировала карательную операцию в Донбассе. Отчисляла на АТО часть своих гонораров.

"Получается, что любой, кто покупает билеты на концерты Ротару, оказывается вольно или невольно соучастником финансирования террористической деятельности. А это дело по всему миру признанное преступным. То, что пока еще нет конкретных судебных приговоров, где бы действия этих боевиков признали преступными, это вопрос чисто технический. Они сами довольно регулярно публикуют улики против себя", - заявляет Анатолий Вассерман.

О том, что семья артистки финансово помогает украинским ВСУ, ведущим войну против собственного народа, в интервью журналистам рассказала сестра Софии Ротару. Сегодня концертный директор певицы Сергей Лавров называет всю ситуацию вокруг Ротару травлей и категорически отрицает, что она спонсировала АТО. Утверждает, что то интервью - ложь желтой прессы и вообще подсудное дело. Правда, скандальные откровения сестры звезды Лидии Хлябич были опубликованы еще в 2015 году. А о вранье прессы и возможном иске в суд директор артистки говорит только сейчас. Представитель Софии Ротару так же заявил, что участие в "Песне года" не предполагает никаких гонораров. Но по некоторым данным, у украинской гостьи в России намечаются еще и корпоративы. Коллеги и друзья артистки призывают не путать творчество с политикой.

"Она народная артистка Советского Союза. Она народная артистка Украины. И как можно запретить ей выступать и заниматься своим делом? Я не понимаю, почему вот эта вся вакханалия вокруг ее имени образовалась. Мне этого не понять. Поэтому у меня вызывает это оторопь от того, что сегодня происходит, это просто безобразие. Она почтенного возраста женщина, артистка. И почему-то ее пытаются в этой истории сделать крайней", - возмущается продюсер Иосиф Пригожин.

В Совете Федерации тоже прокомментировали ситуацию. Там считают странным критиковать страну и ехать в нее на заработки. По мнению главы социального комитета Совфеда Валерия Рязанского, у Минкульта должен быть инструмент влияния на таких исполнителей. Конечно, не черные списки как на Украине, но все-таки. Но пока все решает зритель: проголосовать своим рублем за артиста или нет.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".