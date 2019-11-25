"Калининград - наша область": Лукашенко заговорил о расширении Белоруссии

Белоруссия всегда была в ответе за анклав России, уверен белорусский лидер

Александр Лукашенко называет Калининградскую область белорусской территорией. Он признался, что президент России Владимир Путин относится к его высказываниям спокойно.

По словам белорусского лидера, в советское время республика несла ответственность за территорию. Он добавил, что в то время многие говорили о присоединении Калининграда к Белоруссии.

"Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего", — добавил Лукашенко (цитата по РИА Новости).

Он рассказал, что называл Калининград "нашим" еще при экс-президенте России Борисе Ельцине. Как выяснилось, говорит он так и при Путине.

В 2014 году Лукашенко сообщил о планах Белоруссии расширить свое присутствие в Калининградской области в сфере строительства, однако никаких планов по присоединению анклава России у страны нет.

"Поверьте, у меня таких планов нет… <…> сложилась добрая практика еще во времена Советского Союза, Беларусь всегда подставляла плечо Калининградской области, мы никогда ее чужой не считали ", - объяснил он.

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