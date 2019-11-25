Дедушкины боты и бабушкино пальто: вышедшая в люди Зеленская постарела лет на 20

Поклонники в очередной раз не оценили образ первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила открытие выставки "16 дней против гендерного насилия", которая проходила в Киеве.

Мероприятие обязывало быть в строгом и лаконичном образе, с чем Зеленская отлично справилась. Однако не учла одна маленькую деталь: ей всего лишь 41 год. Шерстяной пиджак в мелкую коричневую клетку добавил как минимум 20 лет к возрасту первой леди Украины.

Пользователи Сети раскритиковали первую леди за выбор "бабушкиного" пиджака и слишком массивных ботинок. Образ получился слишком "нафталиновым", решили подписчики.

Елена Зеленская не первый раз попадает впросак с выбором костюма на официальное мероприятие. В прошлый раз фанаты раскритиковали ее за образ на церемонии восшествия на престол императора Японии, а в предыдущий – за громадные лодочки в Латвии.

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