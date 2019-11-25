Сухоруков нашел способ "воскресить" Сергея Бодрова в "Брат-3"

Актер раскрыл сценарий продолжения культового фильма

Роль Виктора Багрова в фильме "Брат", намертво прикипевшая к актеру Виктору Сухорукову, нисколько его не тяготит. Артист горячо продвигал идею снять продолжение истории о братьях Багровых.

У актера был страх, так называемый "синдром ихтиандра", т.е. остаться актером одной роли, но он смог его избежать, поскольку его актерская карьера сложилась очень насыщенно - в его копилке более 85 ролей. Кроме того, отношение россиян к картинам режиссера Алексея Балабанова говорит о том, что все было не зря.

"Если бы они плевались после этого, посылали меня на три буквы или проклинали, или издевались надо мной, а это с любовью, с уважением, с почитанием, с благодарностью, с желанием сфотографироваться. Пусть хоть трижды "Братом" я буду для них, лишь бы только без проклятий и дурных слов", - заявил Сухоруков в интервью интернет-изданию "Дни.ру".

Сухоруков предлагал Балабанову, когда тот был еще жив (режиссер умер в 2013 году – прим.ред.), снять "Брат-3", даже если это будет неинтересно, поскольку запрос был – не только в России и США, но в странах Европах, о чем Сухоруков смог убедиться лично.

"Мне действительно хотелось продолжить жизнь Вити Багрова, сбежать из американской тюрьмы через мексиканскую границу, спрятаться на каком-нибудь нефтяном траулере, приплыть в Питер, вылезти из бочки с соляркой. И, улыбаясь белыми зубами, глядя на берег со шпиля Адмиралтейства, сказать: "Ну, здравствуй, родина!", - поделился своим видением фильма Сухоруков.

Идея фильма должна была заключаться в том, что братьям Багровым нужно собраться в одном месте и они ищут друг друга, но никак не могут дойти.

"Однако Леша сказал: "Как ты себе представляешь это без Сергея Бодрова?". А я ему дерзко говорю: "А представь, что он внезапно появится на экране", - предложил Сухоруков. (исполняющий роль Данилы Багрова Сергей Бодров погиб в 2002 году – прим.ред.).

При помощи современных технологий можно было бы воссоздать образ Данилы, или объявить кастинг на двойника актера, или покопаться в обрезках предыдущих лент и "вклеить Сережу в сюжет", уверен Сухоруков.

"Если Форрест Гамп общается со всеми президентами Америки… с сегодняшними технологиями можно было бы сделать все, что угодно <...> Я, говоря об этом впервые, не думаю о заработке, активации популярности. Мне хотелось продолжения сюжета братьев, темы предательства, темы совести, много накопилось за это время", - выразил сожаление Сухоруков, отметив, что запрос на картину был и нужно было ему соответствовать.