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Гордон защитил Ротару от нападок злопыхателей

18:50
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Певица имеет право ехать туда, куда ей вздумается

Украинский журналист Дмитрий Гордон призвал успокоиться все тех, кто выступает против концертов Софии Ротару в России.
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Он объяснил, что 73-летняя Ротару – звезда с большой буквы, которую слушают в тех странах, где понимают русский, украинский и молдавский языки. Она давно заслужила право гастролировать там, где считает нужным.

"Когда речь идет о таких глобальных фигурах, как София Ротару, Алла Пугачева или Валерий Леонтьев, я считаю, всем надо заткнуть языки в одно место. Они сами знают, что им нужно, и они заслужили своим многолетним, самоотверженным трудом делать свой выбор самостоятельно", - заявил Гордон РИА Новости.

В этом году уроженка Украинской ССР и гражданка Украины София Ротару может принять участие в новогоднем концерте "Песня года", а также может выступить на частных концертах в Москве.

Ряд деятелей российского шоу-бизнеса выступили резко против приезда Ротару в Россию, так как в прошлом году певица отказалась выступать в России из-за конфликта на Украине.

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