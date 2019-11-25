Где пройдет пресс-конференция Владимира Путина

Президент ответит на вопросы журналистов 19 декабря

Стало известно место проведения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, общение главы государства с журналистами, как это было в последние годы, пройдет в Центре международной торговли в Москве. Традиционно мероприятие начинается в полдень.

В минувшую пятницу департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начал аккредитацию на участие в ежегодной большой пресс-конференции Путина. В прошлом году на мероприятие аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ - 1702 журналиста.

Обычно Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут.

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