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Подробности дела оставленной на морозе новорожденной девочки

20:11
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Ребенка могла выкинуть сестра матери

В Подмосковье в кустах обнаружили завернутую в одеяло 1,5 месячную девочку славянской внешности.

Инцидент произошел в поселке Дружба Раменского района 24 ноября, пишет "Газета.Ru". Местная жительница, проходя мимо растительности, слышала детский плач и увидела сверток. Девочку экстренно доставили в больницу. Сейчас она в удовлетворительном состоянии, ребенку удалось избежать сильного переохлаждения.

Пока правоохранительные органы занимались выяснением личности матери, она сама явилась в отделение и озвучила свою версию событий. Она рассказала, что оставила новорожденную дочь знакомой женщине, которая проживает в соседнем доме.

Источник "Московского комсомольца" утверждает, что знакомая – это ее сестра. Женщина оставила ребенка ей на попечение, так как у нее "появились неотложные дела". Насколько ее версия правдива, предстоит разобраться правоохранительным органам. Возбуждено уголовное дело об оставлении новорожденного ребенка в опасности.

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