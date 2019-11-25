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Собянин освободил владельцев электромобилей от налога

20:00
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Такая льгота введена на пять лет

Владельцам электромобилей в Москве до 31 декабря 2024 года не придется платить транспортный налог. Соответствующий закон подписал мэр Сергей Собянин.

Закон опубликован на официальном сайте мэра столицы. Как говорится в документе, льгота призвана стимулировать расширение использования экологически чистого электротранспорта.

Собянин предложил отменить транспортный налог для электромобилей еще в сентябре. Тогда он объяснил, что 90% экологических проблем Москвы связаны не с фабриками и заводами, а с обычными автомобилями, которые миллионами выезжают на улицы каждый день.

В сентябре 2018 года на московские улицы вышли электробусы. Заряжается электробус при помощи пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, расположенных на конечных остановках. 

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