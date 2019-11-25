Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Его выволокли на мороз раздетым

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара "Соло" из-за его требования выключить песни российского певца Олега Газманова.

"Сегодня ночью, находясь в баре, услышал песню: "Москва, звонят колокола". Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне...", - пожаловался Рубан.

Тут терпению чиновника пришел конец. Он на повышенных тонах попросил сменить плейлист, однако в ответ его выволокли раздетым на мороз и избили. Все происходило на глазах его супруги.

На этом история не закончилась. В своем Facebook Рубан написал, что посетители бара начали угрожать ему расправой, а прибывшие на место полицейские отказались оформлять протокол о правонарушении.

Чиновник объяснил, что не против русскоязычных песен. Ему просто не нравятся пророссийские тексты Олега Газманова.