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Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова

20:31
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Его выволокли на мороз раздетым

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана выгнали из караоке-бара "Соло" из-за его требования выключить песни российского певца Олега Газманова.
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"Сегодня ночью, находясь в баре, услышал песню: "Москва, звонят колокола". Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы отреагировали. Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне...", - пожаловался Рубан.

Тут терпению чиновника пришел конец. Он на повышенных тонах попросил сменить плейлист, однако в ответ его выволокли раздетым на мороз и избили. Все происходило на глазах его супруги.

На этом история не закончилась. В своем Facebook Рубан написал, что посетители бара начали угрожать ему расправой, а прибывшие на место полицейские отказались оформлять протокол о правонарушении.

Чиновник объяснил, что не против русскоязычных песен. Ему просто не нравятся пророссийские тексты Олега Газманова.

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