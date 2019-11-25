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"Нам нужно помыться": как дети Пугачевой и Галкина заслужили обед (видео)

21:03
  • понедельник
  • 25 ноября 2019

Лиза и Гарри растут помощниками

Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин показали новое видео со своими детьми Лизой и Гарри. На кадрах дети занимаются уборкой в доме.

Лизе доверили веник, а сыну Гарри — пылесос. 6-летние двойняшки под присмотром звездных родителей наводят чистоту в родительском замке. "Помощнички", — подписал видео Галкин.

Когда Примадонна решила вознаградить малышей обедом, те отказались. "Садитесь! Вы заслужили обед", — сказала Пугачева. "Нам не нужен никакой обед. Нам нужно помыться", — заверила в ответ Лиза.

Фанаты Пугачевой и Галкина оставили под видео сотни комплиментов семье:

- Как же ваши детки поднимают мне настроение! Обожаю наблюдать, как они растут! Благодарю за такую возможность.

- Какие же они у Вас сладкие!

- Прекрасные дети! Бабушке моей они очень нравятся!

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