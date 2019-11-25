"Нам нужно помыться": как дети Пугачевой и Галкина заслужили обед (видео)

Лиза и Гарри растут помощниками
Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин показали новое видео со своими детьми Лизой и Гарри. На кадрах дети занимаются уборкой в доме.
Лизе доверили веник, а сыну Гарри — пылесос. 6-летние двойняшки под присмотром звездных родителей наводят чистоту в родительском замке. "Помощнички", — подписал видео Галкин.
Когда Примадонна решила вознаградить малышей обедом, те отказались. "Садитесь! Вы заслужили обед", — сказала Пугачева. "Нам не нужен никакой обед. Нам нужно помыться", — заверила в ответ Лиза.
Фанаты Пугачевой и Галкина оставили под видео сотни комплиментов семье:
- Как же ваши детки поднимают мне настроение! Обожаю наблюдать, как они растут! Благодарю за такую возможность.
- Какие же они у Вас сладкие!
- Прекрасные дети! Бабушке моей они очень нравятся!
Видео: Молодящаяся Пугачева удивила вороньим гнездом на голове