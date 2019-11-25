Загитова и Косторная вернулись в Россию без костюмов и коньков

Через несколько дней у них соревнования в Италии

Сборная России вернулась с этапа Гран-при, который прошел в японском Саппоро, без коньков и костюмов.

Все дело в том, что фигуристы должны были делать пересадку в Токио, чтобы оттуда вылететь в Москву, однако авиакомпания Japan Airlines не успела перегрузить багаж из одного самолета в другой, пишет издание "Спорт".

Представитель компании заверил, что багаж прибудет в российскую столицу в течение одного-двух дней, поэтому спортсмены сумеют подготовиться к финалу Гран-при, который пройдет 5-8 декабря в итальянском Турине.

Этап Гран-при завершился в Саппоро 23 ноября. Россию представляли фигуристы Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Степанова, Иван Букин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.