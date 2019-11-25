Собянин: Проезд по МЦД будет бесплатным в течение двух недель

Это отличная возможность без потерь для кошелька протестировать новинку

С сегодняшнего дня на втором Московском центральном диаметре вместо шестивагонных поездов "Иволга" курсируют 10- и 11-вагонные. Это позволит увеличить число пассажирских мест в часы пик на 30%. Кроме того, проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным.

Рабочий полдень. Но пассажиров, желающих отправиться с Белорусского вокзала в Лобню - полный перрон. Все они ожидают новый вид московского общественного транспорта - электричку следующую по одному из двух центральных диаметров.

- Я прокладываю путь себе покороче. - Я с Долгопрудного еду до Щукина. Тут несколько вариантов: маршрутки, электрички с пересадкой. Но вот так получается удобней. Один раз в метро, потом переходить и заходить сюда. Экономия времени - 40 минут.

Кто-то путешествует по центральным диаметрам впервые. Другие - уже составили новые маршруты своих поездок.

- Очень удобно. Удобно тем, что я теперь могу от "Беговой" доехать совершенно спокойно, а не до "Окружной". - В метро меньше пересадок, потому что я по прямой ветке потом еду.

Это намного удобнее. Я экономлю минут 20-30. Мне не приходится ехать из универа до своего дома и ждать, когда будет моя электричка полтора-два часа. Второй раз еду, это очень удобно.

А еще утром понедельника пассажиров МЦД ждал приятный сюрприз - бесплатный проезд. Причем действует он и на всех электричках, маршрут и остановки которых совпадают с диаметрами. Дело в том, что новые билетные турникеты на этих станциях сейчас в режиме тестирования. Мэр Москвы Сергей Собянин в социальных сетях сообщил, что работы продлятся две недели.

"Для более тщательной наладки билетной системы приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее", - объявил Собянин.

Делать удобнее центральные диаметры могут и сами москвичи. Именно с учетом обращений пассажиров в первые дни работы МЦД было принято решение о доработке билетной системы.

МЦД на связи с пассажирами. Замечания и предложения принимаются. Сейчас формируется база того, что необходимо улучшить в первую очередь.

Например, пассажиры обратили внимание - было бы неплохо увеличить количество вагонов в составах и количество самих составов в часы-пик. На втором диаметре это уже сделано.

"Вместо шестивагонных "Иволг", которые курсировали на старте, на сегодняшний день курсируют 10 11-вагонных "Иволг", запущены дополнительные поезда также 11-вагонной составности и дополнительно привлечены два поезда 10-вагонной составности. Это позволяет вывести пиковый период весь пассажиропоток. Каких-либо нареканий от пассажиров - мы монитором соцсети, приманим звонки - мы не видим", - сказал исполнительный директор АО "Центральная пригородная пассажирская компания" Иван Конев.

Длинные и часто курсирующие составы на втором диаметре - это 30% увеличение пассажирских мест в пиковые нагрузки. Так же в течение ближайших двух недель будет и на первом диаметре. Суммарно оба направления за первые четыре дня работы перевезли более полутора миллионов человек. Можно ли было такое представить - московские вокзалы - уже не отправные и конечные пункты электричек, а лишь промежуточные станции. В этом и задумка МЦД - диаметры связывают города Подмосковья: Одинцово и Лобню, Нахабино с Подольском, при этом проходят через центр столицы. С 19 станций можно бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо. В перспективе число таких ТПУ увеличится до 27. К 2025 году появится еще три диаметра. МЦД-3 свяжет Зеленоград и Раменское, МЦД-4 – Железнодорожный и Апрелевку. Пятый диаметр соединит Пушкино с Домодедово. Такие прямые маршруты в сравнении с объездными путями экономят несколько часов. Уже подсчитана и экономия денег. С запуском МЦД москвичи смогут сберечь до 22 тысяч рублей в год, а жители Подмосковья — до 79 тысяч. Текущие две недели бесплатного проезда - отличная возможность вообще без потерь для кошелька протестировать новинку.

Павел Прокопенко. Александр Медведев, Николай Карбанов. "ТВ Центр".